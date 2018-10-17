ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي
فتح مسئولو الزمالك باب المفاوضات مع نجم المقاصة محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الفيومي، لجس نبض اللاعب بشأن الحصول على خدماته في يناير المقبل.

ويعاني الزمالك من عدم قناعة السويسرى جروس المدير الفني للفريق الأبيض بإمكانيات الثنائي بهاء مجدي، القادم من الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة وأحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض الشاب.

ويتأهب مسئولو الزمالك للدخول في مفاوضات رسمية مع مسئولى المقاصة بعد حصولهم على الضوء الأخضر من محمود وحيد الذي أبدى رغبته في ارتداء الفانلة البيضاء.

ترشيحاتنا

صحف فرنسا تحتفي بهدفي جريزمان في مرمى الألمان

سيف زاهر عن تأهل المنتخب لأمم أفريقيا: القادم أصعب

تصريح جديد من وزير الداخلية التركي بشأن تفتيش منزل القنصل السعودي

وفاة طفل صدمه والده بسيارته في سوهاج

منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند.. صور

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

إليسا تصل القاهرة استعدادا لحفلة المنصورة

الكهرباء: الانتهاء من إنشاء 4 مفاعلات نووية بمحطة الضبعة في 2029..فيديو

صعوبات فى طريق المغرب للتأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019

بالأرقام..منتخب مصر الأقوى هجوميًا وثاني دفاع بتصفيات أمم أفريقيا

سفير الاتحاد الأوروبي: ندعم قطاع المياه في مصر بـ٤٥٠ مليون يورو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تفاصيل الامتحانات في النظام التعليمي الجديد تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
كرابيج حلب بالناطف على طريقة غادة التلى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟