الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

فتح مسئولو الزمالك باب المفاوضات مع نجم المقاصة محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الفيومي، لجس نبض اللاعب بشأن الحصول على خدماته في يناير المقبل.



ويعاني الزمالك من عدم قناعة السويسرى جروس المدير الفني للفريق الأبيض بإمكانيات الثنائي بهاء مجدي، القادم من الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة وأحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض الشاب.



ويتأهب مسئولو الزمالك للدخول في مفاوضات رسمية مع مسئولى المقاصة بعد حصولهم على الضوء الأخضر من محمود وحيد الذي أبدى رغبته في ارتداء الفانلة البيضاء.