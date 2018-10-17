زيارة الرئيس إلى سوتشي الروسية تتصدر تويتر

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا، باسم #سوتشي المدينة الروسية التي اجتمع الرئيس السيسي ونظيره الروسي بها أمس على مأدبة عشاء غير رسمية فى أحد مطاعمها وذلك خلال جولته لروسيا والتى بدأها منذ وصوله أول أمس.





وتصدر الهاشتاج موقع "تويتر"، منذ الساعات الأولى من اليوم حيث يترقب رواد الموقع آخر تطورات الزيارة وما ستئول له المباحثات الثنائية بين البلدين.



