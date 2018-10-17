تكريم صناع فيلم الأغنياء المجانين في هوليوود.. الشهر المقبل

تقرر إقامة حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي السنوي الثاني والعشرون في الرابع من نوفمبر في فندق بيفرلي هيلتون، وتم الإعلان عن تكريم صناع فيلم "الأسيويون الأغنياء المجانين".



ويمنح الحفل جوائز في التمثيل، الإخراج، التصوير السينمائي، المؤثرات البصرية، تأليف الأفلام، تصميم الملابس، التحرير، تصميم الإنتاج، الصوت، والمكياج.



وستحصل الممثلة الأمريكية "أميندلا ستانبرج" على جائزة هوليوود عن مجمل أدوارها السينمائية.



