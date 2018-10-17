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منوعات

الممثل الأمريكي فيجو مورتنسن بطل فيلم هبوط

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
يعتزم النجم الأمريكي فيجور مورتنسن، القيام ببطولة الفيلم الدرامى والعائلى "هبوط" المأخوذ عن رواية "الهبوط" للكاتب الأمريكي "لانس هنريكسن".

ويتناول الفيلم علاقة ابن بوالده المسن الذي يقوم بدوره النجم الأمريكى المخضرم "سفيرير جودناسون"، والذي يؤكد أهمية العادات والتقاليد فى تدعيم الروابط الأسرة السلمية.

وتقوم شركة "هان واى للإنتاج السينمائى" بإنتاج الفيلم وتوزيعه عالميا .. ومن المنتظر طرحه فى دور العرض السينمائية الأمريكية فى نهاية نوفمبر المقبل.

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