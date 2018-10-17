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اقتصاد

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه فى بداية تعاملات الأربعاء

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
محمد صبيح
عززت مشتريات المستثمرين من أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، كما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.92%، وزاد ومؤشر إيج إكس 50 بنسبة 0.89%، وارتفع مؤشر إيجي إكس 20 بنسبة 0.86%.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيحي إكس 70 بنسبة 0.22 %، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنحو 0.35%.

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