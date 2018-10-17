بلدي هي الحب.. ألبوم جديد لمطرب الروك الفرنسي الراحل جوني هاليداي

قام مؤلف ومنتج أغانى مطرب الروك الفرنسى الراحل "جوني هاليداي" بجمع مجموعة من الأغانى التى صدرت فى ألبومات عديدة والتى كان يغنيها المطرب على الجيتار.



واستطاع ماكسيم – نوسى المؤلف ومنتج أغانى أيقونة الفن الراحل من جمع هذه الأغانى وإصدارها مؤخرًا في ألبوم جديد بعنوان "بلدي هى الحب".



ومن بين الأغانى التى غناها على الجيتار:" لن أكون أبدا وحيد" في 2011 وأغنية سأبقى حيا 2014 و"من الحب" في 2015، وهي أغان سجلها فى لندن.