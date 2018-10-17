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منوعات

بلدي هي الحب.. ألبوم جديد لمطرب الروك الفرنسي الراحل جوني هاليداي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
قام مؤلف ومنتج أغانى مطرب الروك الفرنسى الراحل "جوني هاليداي" بجمع مجموعة من الأغانى التى صدرت فى ألبومات عديدة والتى كان يغنيها المطرب على الجيتار.

واستطاع ماكسيم – نوسى المؤلف ومنتج أغانى أيقونة الفن الراحل من جمع هذه الأغانى وإصدارها مؤخرًا في ألبوم جديد بعنوان "بلدي هى الحب".

ومن بين الأغانى التى غناها على الجيتار:" لن أكون أبدا وحيد" في 2011 وأغنية سأبقى حيا 2014 و"من الحب" في 2015، وهي أغان سجلها فى لندن.

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