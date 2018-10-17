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سواتر وبحيرات صناعية للسيول بالوادي الجديد.. يتصدر أخبار المحافظات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:16 ص
ارشيفية
ارشيفية
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة المنيا: تنفيذ 23 إزالة إدارية خلال حملة مكبرة بشوارع أبوقرقاص

محافظة قنا: إستعادة 104 فدان و 8897 متر مربع خلال حملات استرداد أملاك الدولة.

محافظة الوادي الجديد: تنفيذ سواتر وبحيرات صناعية للسيول بتكلفة 62 مليون جنيه

محافظة البحر الأحمر: الرقابة التجارية تضبط 15 طن تمويني ناقص الوزن بواقع 31 جرام في الكيلو بالغردقة.

محافظة الشرقية: إعفاء مدير مستشفى السعديين من مهام منصبه

محافظة أسوان: المحافظ يطالب بالتوسع في القوافل الطبية لعلاج المرضى بالمناطق النائية.

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