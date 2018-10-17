سواتر وبحيرات صناعية للسيول بالوادي الجديد.. يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، أهم وآخر أخبار محافظات مصر المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



محافظة المنيا: تنفيذ 23 إزالة إدارية خلال حملة مكبرة بشوارع أبوقرقاص



محافظة قنا: إستعادة 104 فدان و 8897 متر مربع خلال حملات استرداد أملاك الدولة.



محافظة الوادي الجديد: تنفيذ سواتر وبحيرات صناعية للسيول بتكلفة 62 مليون جنيه



محافظة البحر الأحمر: الرقابة التجارية تضبط 15 طن تمويني ناقص الوزن بواقع 31 جرام في الكيلو بالغردقة.



محافظة الشرقية: إعفاء مدير مستشفى السعديين من مهام منصبه



محافظة أسوان: المحافظ يطالب بالتوسع في القوافل الطبية لعلاج المرضى بالمناطق النائية.

