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أخبار البلد

سعفان يطالب الدول الأعضاء بسداد اشتراكاتها المتأخرة بـ العمل العربية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
انتخب مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الأربعاء في بداية اجتماعاته بالكويت، هند الصبيح وزير العمل بالكويت، رئيسا لمجلس إدارة المنظمة عن الحكومات لمدة سنة، كما تم انتخاب عثمان الريس عن أصحاب الأعمال من دولة البحرين، ومازن المعايطة عن العمال من دولة الأردن نائبين.

وكان المجلس قد بدأ فعالياته بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، كعضو أصيل في مجلس الإدارة كما حضر وزراء العمل الأعضاء الأصليين عن حكومات الكويت والجزائر والسودان، فضلا عن الأعضاء عن أصحاب الأعمال والعمال.

ثم ألقى مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري كلمة رحب فيها بالحضور، كما ألقت وزير العمل الكويتية كلمة وتسلمت رئيسة المجلس ، وتم منحها درع بهذه المناسبة من المنظمة.

واستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات علي الدول الأعضاء حتى أول مارس الماضي، وأخذ العلم بالدول التي سددت مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2018 وهم مصر، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.

علق وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي المسألة المطروحة بشأن الدول التي لم تسدد الاشتراكات بالتزام، مؤكدا ضرورة أن يطلب منها أن تضع رؤيتها هي لسداد هذه الاشتراكات بأن تدفع متأخراتها خلال فترة محددة وفي حالة عدم تنفيذ رؤيتها في السداد يوقع عليها إجراء عقابي .

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