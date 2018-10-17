عميد علوم بورسعيد يتفقد أقسام الكلية ومعاملها لمتابعة انتظام الدراسة

تابع الدكتور مجدى البنا عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد سير العملية التعليمية بالكلية صباح اليوم وقام بالمرور على قاعات التدريس ومعامل الكلية، بأقسام: علم الحيوان والنبات والجيولوجيا.





وشدد البنا على توفير كافة متطلبات المعامل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما أكد ضرورة الاهتمام بمواعيد المحاضرات والإعلان عنها داخل الأقسام العلمية.



