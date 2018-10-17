عميد علوم بورسعيد يتفقد أقسام الكلية ومعاملها لمتابعة انتظام الدراسة

تابع الدكتور مجدى البنا عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد سير العملية التعليمية بالكلية صباح اليوم وقام بالمرور على قاعات التدريس ومعامل الكلية، بأقسام: علم الحيوان والنبات والجيولوجيا.
وشدد البنا على توفير كافة متطلبات المعامل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما أكد ضرورة الاهتمام بمواعيد المحاضرات والإعلان عنها داخل الأقسام العلمية.
كما تفقد قسم الاستحقاقات والمخازن وقسم رعاية الشباب وشئون الطلاب وقسم الصيانة والشبكات وقسم شئون الخريجين، وأكد ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بصفة عامة ، والعمل على خلق مساحات خضراء داخل حرم الكلية.