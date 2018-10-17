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رياضة

اتحاد الطائرة يبحث آخر تطورات استضافة البطولة العربية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:42 م
كرة الطائرة
كرة الطائرة
عمرو الحلوانى
يعقد اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا طارئا اليوم في مقره بهيئة استاد القاهرة لبحث آخر تطورات استضافة البطولة العربية للمنتخبات والمقرر انطلاقها بالقاهرة في 27 أكتوبر الجارى.

وتنظم مصر، البطولة العربية في نسختها الـ21، في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 27 من الشهر الجاري، وحتى 3 من نوفمبر المقبل.

ويتنافس على اللقب، 7 منتخبات هي مصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وعمان، وفلسطين، والجزائر.

وتشهد الجولة الافتتاحية، مواجهات بين البحرين وعمان، والجزائر مع العراق، ومصر أمام الأردن.

يذكر أن مباريات البطولة، تقام على دوري من دور واحد، وسيتوج باللقب، المنتخب الأكثر حصدًا للنقاط.

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