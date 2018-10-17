هيفاء وهبي وشقيقتاها هناء وعلياء في جلسة تصوير.. صور

نشرت الفنانة هيفاء وهبى عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، عددًا من الصور تجمعها بشقيقتيها هناء وعلياء.



وعلقت هيفاء على الصور قائلة: "ما شفت أبدا مثل حب الأخوات لبعض مهما اختلفن أو اتفقن، بس عالأكيد هو حب خال من الأحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم".



وأضافت: "هانو وعليا أنا بعرف أنكن ما بتحبوا الأضواء، بس حبيت بيّن للناس إلى بتحبني شو بقصد لما قول أهلي وأهلي، والسبب الأهم لطمنكم أني بألف خير عندما أكون بعيدة عن الأضواء! وبليز اللي عنده كومنت مريض يأجله لما أحط صوري لوحدي.. من يكسر قلب أختي اكسر له عنقه".