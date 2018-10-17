من وحي أكتوبر ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية

نظمت مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الثلاثاء، ورشة فنية تحت عنوان "من وحي أكتوبر"، وذلك بمقر المكتبة بالقلعة تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة.





تأتي الورشة فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر المجيدة، ومشاركة مجموعة من طلاب مدرسة المنيرة الابتدائية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.





واستهلت الورشة بتعريف الطلاب بالمكتبة ودورها التنويري، وأقامت إدارة المكتبة حوار مفتوح مع الطلاب عن حرب أكتوبر والنصر العظيم، وكيف تم العبور من الهزيمة للنصر، من خلال الإصرار والعزيمة، وكيف كانت حكايات الأبطال هي أهم ما قدمته حرب أكتوبر من دروس.





واختتم الحوار بورشة فنية للرسم الحر، استخدم فيها الطلاب ألوان وخامات مختلفة للتعبير عن مظاهر ومفردات الحرب والنصر.





ودمج الطلاب بين الألوان والأوراق ليعبروا عما بداخلهم من شعور، وتنوعت المشاهد التي رسمها الطلاب، فرسم أحدهم "علمُ يرفرف" وآخر "جنود منتصرة " ترفع علم مصر عاليا فوق "أرض سيناء" ذات الرمال الذهبية.



