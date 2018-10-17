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خبير أمني عن توقف يوتيوب عن العمل لمدة ساعة: الأسباب مجهولة.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إن توقف "يوتيوب" عن العمل لمدة ساعة فى أنحاء العالم أمر يجب أن يعتاد المواطنون عليه بسبب بعض الاختراقات، وبالتالى يمكن أن يحدث بشكل يومى أو أسبوعى.

وأضاف "حجاج"، خفي لال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم، الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت مصدرا رئيسيا للحروب وجمع المعلومات حول العالم، مؤكدا أن انقطاع خدمة "يوتيوب" بشكل مفاجئ أسبابه مجهولة حتى الآن، ولكن لم يتم انقطاع الخدمة منذ 13 عاما.

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