أولياء أمور تلاميذ مدرسة كفر ميت العز الابتدائية: الترم الأول هيضيع عليهم

استغاث عدد من أولياء أمور مدرسة كفر ميت العز الابتدائية، بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى من خلال رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع "صدى البلد" الإخباري ، الترم الأول هيضيع من الطلبة، بسبب الترميمات التي تقوم بها المدرسة وقت العام الدراسى.





وأضافوا : الطلبة بدون مدرسة لان فيها ترميم لأن المسئولين تركوا الإجازة وجاءوا ليرمموها وقت الدراسة.. المدرسة بها ١٤ فصلا مع العلم بكثافة الفصول الزائدة فكيف يتم نقلهم للمدرسة الإعدادى التي ليس فيها إلا ٨ فصول..الترم الأول هيضيع من الطلبة.



