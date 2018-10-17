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بين الناس

أولياء أمور تلاميذ مدرسة كفر ميت العز الابتدائية: الترم الأول هيضيع عليهم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:43 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث عدد من أولياء أمور مدرسة كفر ميت العز الابتدائية، بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى من خلال رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع "صدى البلد" الإخباري ، الترم الأول هيضيع من الطلبة، بسبب الترميمات التي تقوم بها المدرسة وقت العام الدراسى.

وأضافوا : الطلبة بدون مدرسة لان فيها ترميم لأن المسئولين تركوا الإجازة وجاءوا ليرمموها وقت الدراسة.. المدرسة بها ١٤ فصلا مع العلم بكثافة الفصول الزائدة فكيف يتم نقلهم للمدرسة الإعدادى التي ليس فيها إلا ٨ فصول..الترم الأول هيضيع من الطلبة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .

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