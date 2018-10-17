اتحاد الكرة يعلن عودة الفراعنة الصغار بعد الفوز على المنتخب الإماراتي

أعلن اتحاد الكرة المصرية عن عودة فريق منتخب مصر الأولمبي "الفراعنة الصغار" من دولة الإمارات إلى مصر بعد مواجهة المنتخب الإماراتي في مباراتين حققوا التعادل في إحداهما والفوز في الأخرى.



وغرد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصرية عبر موقع "تويتر"، "الفراعنة الصغار يعودوا إلى القاهرة اليوم بعد أداء مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي".



واستكمل اتحاد الكرة: "انتهت المباراة الاولى بالتعادل السلبي ونجح منتخبنا الأوليمبي في الفور خلال المباراة الثانية بهدف أحرزه طاهر محمد".