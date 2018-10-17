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طريقة عمل فراخ بالكرنب مع الشيف شربينى

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
فراخ بالكرنب
فراخ بالكرنب
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل فراخ بالكرنب بخطوات الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة
مقادير فراخ بالكرنب
كرنب
صدور دجاج
بصل
ثوم
فلفل الوان
زيت
بهارات
كمون
زعتر طازج
صلصة طماطم
مرقة
شطة ملح فلفل
طريقة التحضير
* قطعي البصل شرائح وضعيه في طاسة على النار مع زيت ومكعب مرقة
* قطعي صدور الدجاج أصابع رفيعه ثم ضيفيها الى الطاسة مع زعتر طازج
* ضيفي الكرنب المقطع شرائح وقليل من الماء واتركي الخليط لينضج على نار هادئة وقدميها ساخنة

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