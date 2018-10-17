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إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الحاجة بثينة، إحدى أقارب كوكب الشرق أم كلثوم، إنها كانت تعيش مع كوكب الشرق لأنها هي من ربتها منذ الصغر، لافتة إلى أن أم كلثوم كانت تذهب للتحضير للبروفات في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتعود للمنزل في الساعة 3 عصرًا على موعد الغداء.

وأضافت، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد"، أنها كانت تحصل على قيلولة بسيطة من الساعة 3 عصرا وحتى الخامسة، وبعد ذلك كانت تسير على الكورنيش بعد المغرب يوميا.

وأوضحت أن كوكب الشرق كانت مميزة جدا وتحب أقاربها وتحب المرح والتسامر معهم، مفيدة بأنها لم تكن تستغنى عنها نهائيًا وكانت تعيش معها فى القاهرة وترجع لقريتها لزيارة والدتها فقط.

وتابعت: "هي كانت دنيا وراحت، لما رحلت الدنيا رحلت من عندنا، ولكنها تركت لنا ميراثا جميلا من فنها".

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