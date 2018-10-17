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شعبة الأرز: وزير التموين يهدد مخزني المحصول بالمصادرة وفرض تسعيرة.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن وزارة الري قامت بتقليص مساحات الأرز حيث تمت زراعة مليون و100 ألف فدان فقط هذا العام، موضحًا أن بعض المستغلين يقومون بجمع الأرز وتخزينه لجني أرباح أكثر.

وأكد "شحاتة"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، على تحذير وزير الري من هذا الأمر، وهدد مخزني الأرز بمصادرة أي كميات وفرض تسعيرة جبرية لهذه السلعة.

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن الوزير شكر الموردين لإجراء عملية التوريد قبل موعدها وتوريد 85% من المحصول، وصرف 100 جنيه حافز لكل الملتزمين.

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