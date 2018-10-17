وفد هولندي يزور المعالم الأثرية والسياحية بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا هولنديا، قادما لزيارة المعالم والأماكن السياحية على أرض المحافظة حيث تضمن برنامج زيارتهم المعالم الأثرية بكل من (تونا الجبل، تل العمارنة، الأشمونيين) للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.



وأكد فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن الزائرين حرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية بالمناطق الأثرية، كما أعربوا عن خالص سعادتهم بزيارة أرض التاريخ مشيدين بحُسن الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة أثناء تواجدهم بالمحافظة.