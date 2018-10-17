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رياضة

إنبي يفقد محمد بسيوني أمام الداخلية بالدوري الممتاز

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
محمد بسيونى
محمد بسيونى
عمرو الحلوانى
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، جهود لاعبه محمد بسيوني خلال مباراة بعد غد أمام الداخلية في إطار لقاءات الجولة 11 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018/2019.

ويأتي غياب محمد بسيوني عن مباراة إنبي أمام الداخلية بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث.

ويعد محمد بسيوني أحد نجوم الفريق البترولي في ظل القدرات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعب.

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