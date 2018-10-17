سائح سعودي يفضح إعلام أردوغان في قضية خاشقجي: وضعوني ضمن الـ15 متهما

فضح السائح السعودي أحمد عقيل، الإعلام التركي، بعدما وجد اسمه في قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ونشر عدد من وسائل الإعلام التركية صورة له أثناء وجوده في رحلة سياحية في تركيا.



وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد تفاجأ عقيل بسيل ضخم من المكالمات الهاتفية بعد نشر صورته ضمن قائمة الـ15 شخصًا الذين أقحمهم الإعلام التركي والقطري في قضية خاشقجي، لكنها مدرجة باسم شخص آخر يدعى بدر لافي العتيبي.



وقال عقيل في تصريحات للصحيفة السعودية: "منذ عام لم أسافر إلى تركيا، بل كانت آخر رحلة لي نحوها في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وأمضيت فيها عدة أيام، ولدي ما يثبت ذلك من خلال جواز السفر"، مشيرًا إلى أن صورته استغلت من قبل الإعلام التركي خلال الأيام في قضية خاشقجي.



وأضاف أنه يدرس في جامعة حفر الباطن، وغير مهتم بالسياسة، ويثق في حكومة بلاده لأخذ حقه ورد اعتباره، كون نشر صورته في وسائل الإعلام بطريقة مسيئة له ولبلده ألحق الضرر به، لافتًا إلى أنه وجد تفاعلًا كبيرًا من قبل عدد من المغردين الخليجيين بعدما نشر توضيح عن الصورة المنشورة له، ما يؤكد أن الرواية الإعلامية التركية غير صحيحة.



وشدد على أن كذب الإعلام التركي في القائمة المنشورة تلخصه قصته، كون صورته منشورة باسم شخص آخر، وتوقيت الصورة قديم.