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في اليوم العالمي للفقير.. كيف نعلم الطفل أهمية مساعدته والشعور به

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:45 م
كسف نعلم اطفالنا
كسف نعلم اطفالنا مساعدة الفقراء
اسماء محمد
يعتبر اليوم الـ 17 من أكتوبر، هو اليوم العالمي لمكافحة الفقر، حيث يتم الاحتفال بهذه المناسبة العالمية بهذا اليوم من كل عام.

تقول الدكتورة أميرة شاهين أخضائية نفسية بهذه المناسبة: "في البداية لابد أن نعرف أطفالنا أهمية مساعدة الفقراء إذ أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع ومساعدتهم تساهم في توازن المجتمع وتقدمه فدعمنا له يساعده على تأمين حياة مقبولة وتحميه من الانحراف، ويساعد علي زيادة إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع وشعوره بالأمن والأمان، ويساعد على زيادة التآلف والتقارب بين طبقات المجتمع.

وقدمت "أميرة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أهم 5 طرق تساعد الأب والأم على غرس حب مساعدة الفقراء فى أولادنا.

المشاركة
اننا نعلم الطفل فكرة المشاركة بشكل عام، كان يتشارك مع أفراد عائلته وإخوانه والأقارب بعض الأشياء الخاصة به مثل اللعب والهدايا.

من هو الفقير
أن يتعلم الطفل ما هو الفقر ومن الفقير؟ من خلال سرد قصص خاصة بهذا الموضوع، أو عن طريق مشاهدة بعض أفلام الكارتون التى تركز على مساعدة الأشخاص المحتاجين وتوضيح العائد النفسي الإيجابي "الفرح -الراحة-الأمان" الذي يشعر به الشخص الذي قام بمساعدة الأخرين.

الوازع الدينى
توضيح أهمية مساعدة الفقراء والمحتاجين كما في قصص القران والانبياء وتوضيح مدى رضاء الله على الشخص القائم بهذا العمل.

ابدأ بنفسك
المحاكاة بأن يبدأ الآباء أنفسهم بفعل الخير واصطحاب الأطفال أثناء مساعدة الفقراء أو دفع الصدقة على أن يوضحوا لهم أن مافعلوه جعلهم يشعرون بالسعادة والرضا عندما قاموا بهذه الخطوة.

التشجيع
تشجيع الطفل معنويا وماديا، حينما يقوم بمساعدة الآخرين سواء في البيت أو المدرسة أو في أي مكان ومضاعفة المكافئة حين يمد يد العون للفقراء ويراعى عدم جرح مشاعرهم.

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