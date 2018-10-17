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محافظات

محافظ شمال سيناء: إسناد مشروع النقل الداخلي إلى جمعية الفواخرية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:10 م
صدى البلد
احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم إسناد مشروع النقل الداخلي إلى جمعية الفواخرية لتنمية المجتمع المحلي بالعريش لتشغيله وحل مشكلة المواصلات الداخلية، والعمل على الاستغلال الأمثل لسيارات المرفق وتوفير عائد للعاملين علاوة على توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروع.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع النقل الداخلى يتم توفير الوقود اللازم لتشغيله، ومع ذلك لا يحقق أي عائد مجزٍ ولا يحل مشكلة المواصلات، وأن الهدف من تشغيله هو حل مشكلة المواصلات بالدرجة الأولى وتوفير فرص عمل وتغطية التكاليف الفعلية للتشغيل والعاملين. 

وأكد أن المحافظة لا تريد تحقيق أي مكسب، وإنما خدمة المواطنين وحل مشكلة المواصلات الداخلية.

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