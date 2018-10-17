أسعار اليوم.. صرف الدولار بالبنك المركزي المصري يسجل 17.8582 جنيه للشراء.. جرام الذهب عيار 21 نحو 618 جنيها.. والطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو بسوق العبور

أسعار اليوم

صرف الدولار بالبنك المركزي المصري 17.8582 جنيه للشراء

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 618 جنيها

الطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو بسوق العبور

شهدت الأسواق المصرية المختلفة، تباينا في أسعار المنتجات، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2018، فسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 17.8582 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدولار في بنوك "عودة، والمصري الخليجي، وقناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان" 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنوك "مصر إيران للتنمية، وكريدي أجريكول، والأهلي الكويتي" 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وفي بنوك: "الشركة المصرفية العربية الدولية، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وبلوم مصر، والمصرف المتحد، والأهلي اليوناني بمصر، وبركة" 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.ووصل سعر الصرف في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادرات" 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.وسجل في بنك القاهرة 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الأهلي المصري، والزراعي المصري" 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.واستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 17 أكتوبر 2018، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.6922 جنيه للشراء، و20.8304 جنيه للبيع، بارتفاع طفيف عن أمس، الثلاثاء، بحوالي 6 قروش.وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي أيضا نحو 23.6169 جنيه للشراء، و23.7708 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.2497 جنيه للشراء، و18.3509 جنيه للبيع.وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.7837 جنيه للشراء، و15.8738 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء، و2.6143 جنيه للبيع.فيما ارتفع سعر الذهب فى مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018، بشكل طفيف عن أسعاره أمس، الثلاثاء، ليواصل ارتفاعه الذي بدأه منذ أمس الأول، الاثنين، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 618 جنيها.وسجل الجرام عيار 18 نحو 530 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 412 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 706 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4939 جنيها.واستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018، حيث سجلت أسعار الطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 7.5 و8.75 جنيه، الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات، البصل بين 4 و5.5 جنيه للكيلو.وبلغ سعر الكوسة اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018 بين 5 و6 جنيهات، الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، والفلفل الألوان سجل 20 جنيهًا للكيلو الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية نحو جنيهين وتراوحت البامية بين 13 و15 جنيهًا، القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.وسجلت أسعار الفاكهة اليوم استقرارًا، وسجل كيلو البرتقال الصيفي بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبلدي تراوح بين 3 و3.5 جنيه، وأبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات، الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، والجوافة بين 2 و5 جنيهات، والرمان بين 4 و7.5 جنيه، والتين البرشومي تراوح بين 5 و10 جنيهات الكانتلوب بين 3 و4.5 جنيه.