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بين الناس

أهالي القومية بإمبابة يطالبون بإعادة فتح السلم المؤدي إلى الدائري.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
وسام مختار
شهدت الفترة الماضية عددا من حوادث الطرق بمنطقة القومية العربية بإمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، والتي راح ضحيتها الكثيرون.

وتقدم عدد من أهالي منطقة القومية بإمبابة، باستغاثة إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والنقل ومحافظ الجيزة، عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، يطالبون فيها بإعادة فتح الطريق أمام السلم المؤدي إلى الدائري والذي أغلقه المترو بسبب إنشاءات الخط الرابع للمترو لتلاشي الحوادث التي تقع يوما تلو الآخر.

وأوضح الأهالي أن المشكلة قائمة منذ فترة طويلة، ولا أحد يتحرك لحل هذه الكارثة التي راح ضحيتها عدد من الأهالي بسبب عبور الطريق الدائري السريع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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