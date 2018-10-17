ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية قبل تشاجرهم مع آخر بالقليوبية

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية تنسيقًا وقطاع الأمن العام فى ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها فى التشاجر مع آخر.





أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من المدعو/أحمد . ع . ح - 26 سنة– بائع خضروات - له معلومات جنائية مسجلة والمدعو/محمد . ى . ع – 21 سنة- عاطل والمدعو/حازم . ع . ح – 19 سنه- عاطل ( شقيق الأول) والمدعو/أحمد . ع . ا– 23 سنة- عاطل – ومقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بالشقة محل سكن الآخير وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد 3 فرد خرطوش).





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص (مالك محل مأكولات) لوجود خلافات سابقة بينه وبينهم.



