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حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية قبل تشاجرهم مع آخر بالقليوبية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:19 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية تنسيقًا وقطاع الأمن العام فى ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها فى التشاجر مع آخر.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من المدعو/أحمد . ع . ح - 26 سنة– بائع خضروات - له معلومات جنائية مسجلة والمدعو/محمد . ى . ع – 21 سنة- عاطل والمدعو/حازم . ع . ح – 19 سنه- عاطل ( شقيق الأول) والمدعو/أحمد . ع . ا– 23 سنة- عاطل – ومقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بالشقة محل سكن الآخير وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد 3 فرد خرطوش).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص (مالك محل مأكولات) لوجود خلافات سابقة بينه وبينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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