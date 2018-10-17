ورش فنية وندوات توعوية بثقافة البحيرة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحيرة.



فواصل الفرع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بقصر ثقافة كفر الدوار، حيث نظم احتفالية فنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، والإدارة التعليمية بالمركز، تضمنت فقرات استعراضية لطلبة المدارس، أعقبه استعراض لمواهب نادي أدب الطفل بالقصر، بالإضافة إلى لقاء مع أبطال أكتوبر من أبناء محافظة البحيرة، بجانب فقرة فنية قدمتها فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية، وفي الختام تم تكريم أسر شهداء



كما استمرت الورش الفنية التى أقيمت على هامش ملتقى القاهرة الدولى الأول للمياه بثقافة البحيرة، وتضمنت ورشة الوان مائية، ورشة أشغال يدوية مجسمات فوم وكانسون ورسم وتلوين، والذى يستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية ووزارة التربية والتعليم بمدرسة الصفوة الخاصة للغات بدمنهور.



وفى سياق متصل نظم قسم ثقافة القرية، ندوة توعوية عن "ترشيد استهلاك المياه"، بمقر مركز شباب أدفينا حاضرها دكتور إبراهيم ذايد، ربيع عبده، أوضح فيها كيفية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والأضرار الناجمة عن التلوث بجانب ورشة بعنوان "لا لتلويث مياه النيل".



كما نظم الفرع محاضرة بعنوان" المرأة الريفية وما تواجهه من صعوبات" حاضرتها د. منى هندى بمدرسة الثانوية الفنية بنات بالدلنجات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، حيث ناقشت ضرورة معرفة ما تواجهه المرأة الريفية المصرية من صعوبات فى المجتمع المصرى، ومعرفة حقوقها فى التعليم والزواج المبكر ومشاكله.



كما أقام الفرع محاضرة بعنوان "أنا أنسان وليس معاق" حاضرها د. إبراهيم زايد بالتعاون مع مكتبه أدفينا الثقافيه بمركز شباب أدفينا، وناقش فيها كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وأنهم جزء من حياتنا.