ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:48 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة السادات قيام كلًا من ضبط المدعوأحمد.ع.ع– 28 سنة- عاطل - سبق اتهامه فى قضيتين (سرقة – مخدرات) والمدعو "محمود.أ.ف - 33 سنة عاطل - سبق اتهامه فى 6 قضايا "سلاح أبيض" والمدعو وليد.إ.أ– 40 سنة عاطل - سبق اتهامه فى 5 قضايا (سرقة – مشاجرة – سلاح نارى) والمدعو محمود.إ.م– 32 سنة عاطل - سبق اتهامه فى 6 قضايا (سرقة – سلاح نارى – مخدرات) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرع قطاع الأمن العام ، أمكن ضبط المتهمين عدا الرابع وعُثر بحوزة الثانى على (بندقية خرطوش، طلقتين ناريتين من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (13) واقعة سرقة دراجات نارية ومركبة "توك توك"، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سليمان عيد.. ادعى ملكيته لقصائد صلاح عبدالله وحصوله على مؤهلين دراسيين

تعرف على الأسعار الحقيقية للطماطم في سوق الجملة..فيديو

حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة

مدافع منتخب مصر يهاجم كوبر ويقارن أداءه بـ خافيير أجيري: يشجع على اللعب للأمام

ميسي الأفضل في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر

رأت الجنة والملائكة وأشخاصا بأصابع بيضاء.. الحياة بعد الموت تروي تفاصيلها امرأة خارقة

اليوم .. قمة مصرية - روسية بين السيسى وبوتين في سوتشي

وظائف شاغرة في محافظة الوادي الجديد

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

وفاة طفل صدمه والده بسيارته في سوهاج

4 منتخبات تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 .. تعرف عليها

أول تصريح من لطفي لبيب بعد شائعة وفاته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو
إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو
منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟