ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالمنوفية.





أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة السادات قيام كلًا من ضبط المدعوأحمد.ع.ع– 28 سنة- عاطل - سبق اتهامه فى قضيتين (سرقة – مخدرات) والمدعو "محمود.أ.ف - 33 سنة عاطل - سبق اتهامه فى 6 قضايا "سلاح أبيض" والمدعو وليد.إ.أ– 40 سنة عاطل - سبق اتهامه فى 5 قضايا (سرقة – مشاجرة – سلاح نارى) والمدعو محمود.إ.م– 32 سنة عاطل - سبق اتهامه فى 6 قضايا (سرقة – سلاح نارى – مخدرات) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرع قطاع الأمن العام ، أمكن ضبط المتهمين عدا الرابع وعُثر بحوزة الثانى على (بندقية خرطوش، طلقتين ناريتين من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (13) واقعة سرقة دراجات نارية ومركبة "توك توك"، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات.



