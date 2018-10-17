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حوادث

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على فرع سلسلة محلات شهيرة بالدقى

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:47 م
المتهمون عقب القبض
المتهمون عقب القبض عليهم
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة السطو على أحد أفرع سلاسل محلات شهيرة بالدقى.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الدقى من مدير فرع إحدى سلاسل المحلات الشهيرة الكائن بدائرة القسم بقيام ثلاثة مجهولين بتهديده وثلاثة عاملين بطبنجة وأسلحة بيضاء وإستولوا على ( مبلغ مالى قدره 24400 جنيه ) وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من المدعو/ياسر . ص . أ - 22 سنة - عامل سابق بسلسلة المحلات فرع الزهراء و المدعو/محمد . أ . م - 21 سنه- عامل سابق بسلسلة المحلات و شقيق الأول/أحمد - 31 سنة- عامل جميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة عبارة عن (طبنجة صوت وعدد 3 طلقات من ذات العيار ، 2 سلاح أبيض ، قناع وجه ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لعلم الأول والثانى بوجود مبالغ مالية بالفرع ، وأرشدوا عن ( مبلغ مالى قدره 1650جنيه ، وهاتف محمول وشاشةLCD قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة ) وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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