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ثقافة

ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد بالفرافرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
محمد منصور ابو العلمين
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الوادى الجديد عرض مسرحية ولاد البلد بمركز ومدينة الفرافرة، من إخراج محمد الشرقاوي والمشرف على شعبة مسرح المواجهة، ومن إنتاج فرقة المسرح الحديث.

تناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي. 

حضر العرض اللواء أ .ح / محمد الفحام رئيس المركز ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وجمهور من طلبة المدارس بمختلف المراحل.
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد بالفرافرة
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد بالفرافرة
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد بالفرافرة
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد بالفرافرة
ثقافة الوادي تواصل تقديم العرض المسرحى ولاد البلد بالفرافرة

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