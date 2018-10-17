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رياضة

5 معلومات لا تفوتك عن المصرى حكم نهائي أولمبياد الشباب للصالات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:17 م
محمد حسن
محمد حسن
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
في إنجاز تاريخي للتحكيم المصري والعربي والأفريقي، اختير الحكم المصري الدولي فى كرة الصالات محمد حسن لإدارة نهائي أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا يوم الخميس المقبل، والتي ستقام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ويعد الحكم الدولي المصري لكرة الصالات محمد حسن من أبرز حكام العالم فى اللعبة بمشاركته في كأس العالم بكولومييا عام 2016 وإدارته أربع مواجهات بجدارة فائقة كانت بين البرازيل وأستراليا وبنما وأوزبكستان وإيطاليا وفيتنام والبرتغال وكوستاريكا.

"صدى البلد" يقدم بعض المعلومات الخاصة بمحمد حن الحكم الدولى الذى نجح فى تسطير تاريخ رياضى مصرى جديد:

1- يعد محمد حسن أحد مواليد 27 أبريل 1977 بمدينة الإسماعيلية.

2- حصل على الشارة الدولية عام 2016.

3- لفت إليه كل الأنظار فى ظل المستويات الفنية والبدنية التى يمتلكها ونجاحه فى الخروج بالعديد من المباريات الهامة إلى بر الأمان.

4-أدار كأس العالم بكلومبيا 2016 وأدار 4 مباريات، فوضعه الاتحاد الدولي في مقدمة حكام الكرة الخماسية.

5- محمد حسن يعد أول حكم عربى أفريقى فى التاريخ يدير مباراة نهايئة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب.

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