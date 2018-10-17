موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 5 سفن.





فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.





أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 1 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة كما سجل الميناء مغادرة 1 سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة.



