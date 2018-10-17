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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 5 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 1 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة كما سجل الميناء مغادرة 1 سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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