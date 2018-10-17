مصرع 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجار غرب شبه جزيرة القرم

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انفجار غاز في معهد بوليتكنيكي في مدينة (كيرتش) غرب شبه جزيرة القرم.



وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جمهورية القرم - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أدى الانفجار في المعهد البوليتكنيكي في شارع فويكوفو إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين".



وبدورها..أكدت وزارة الصحة في القرم أن 8 سيارات إسعاف تعمل في موقع الحادث فيما توجه رئيس القرم سيرجي أكسيونوف إلى المعهد حيث وقع الانفجار.



