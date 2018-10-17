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أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجار غرب شبه جزيرة القرم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انفجار غاز في معهد بوليتكنيكي في مدينة (كيرتش) غرب شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جمهورية القرم - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أدى الانفجار في المعهد البوليتكنيكي في شارع فويكوفو إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين".

وبدورها..أكدت وزارة الصحة في القرم أن 8 سيارات إسعاف تعمل في موقع الحادث فيما توجه رئيس القرم سيرجي أكسيونوف إلى المعهد حيث وقع الانفجار.

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