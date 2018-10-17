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حوادث

الأطواف الأمنية تضبط شرطيا مزيفا في منشأة ناصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:33 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
محمد صبرى
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر أثناء تفقدها للحالة الأمنية بشارع الرزاز، من ضبط عاطل بحوزته طبنجة صوت، و4 طلقات صوت.

بسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم كارنيه منسوبا صدوره لرئاسة القوات الجوية مثبت به اسمه وصورته "برتبة عريف" (مزور)، واعترف بحيازته السلاح المضبوط بقصد الدفاع، وأقر بانتحاله صفة فرد بالقوات المسلحة بقصد تسهيل إنهاء مصالحة الشخصية بالمصالح الحكومية، وأكد اصطناعه الكارنيه المضبوط بحوزته بنفسه.

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