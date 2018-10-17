مجدي عبد الغني يعلق على تأهل المنتخب المصري لكأس الأمم الأفريقية

أعرب مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي عن سعادته بفوز المنتخب أمس أمام سوازيلاند بثنائية نظيفة وتأهله لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.



وكتب عبد الغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "وجودي مع المنتخب المره دى له طعم آخر مش عارف ليه مبروك منتخب مصر كنتو رجالة ".



وجاء التأهل المصري هذه المرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة عقب فوزه أمس (الثلاثاء)، على مضيفه منتخب اي سواتيني /سوازيلاند/ بهدفين وفوز تونس على منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة الى النهائيات قبل جولتين من ختام التصفيات.