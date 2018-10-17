العثور على سبائك ذهب ومجوهرات مدموغة بأختام مقلدة

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بالاشتراك مع مفتشي مصلحة الدمغة والموازين من ضبط صاحب مصنع ومعرض مجوهرات للمصوغات الذهبية بالجمالية، لحيازته كمية من السبائك والمشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد التصرف فيها بالبيع.





وعثر بحوزته على 4 سبائك ذهبية يزن 8 كيلو ذهب و 3 كيلو مجوهرات جميعها مدموغة بأختام مقلدة.



