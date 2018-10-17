ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العثور على سبائك ذهب ومجوهرات مدموغة بأختام مقلدة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:17 م
سبائك ذهب ومجوهرات
سبائك ذهب ومجوهرات - أرشيفية
محمد صبرى
تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بالاشتراك مع مفتشي مصلحة الدمغة والموازين من ضبط صاحب مصنع ومعرض مجوهرات للمصوغات الذهبية بالجمالية، لحيازته كمية من السبائك والمشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد التصرف فيها بالبيع.

وعثر بحوزته على 4 سبائك ذهبية يزن 8 كيلو ذهب و 3 كيلو مجوهرات جميعها مدموغة بأختام مقلدة.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تسليم المضبوطات لمصلحة الدمغة والموازين لفحصها بمعرفة اللجان المختصة وتحديد نسبة العيار معمليًا.

ترشيحاتنا

حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

خبير أمني عن توقف يوتيوب عن العمل لمدة ساعة: الأسباب مجهولة.. فيديو

بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

طلاب سعوديون يعبرون عن حبهم لبلادهم بطريقة غريبة بعد اختفاء خاشقجي.. صور

معلومات مثيرة عن سرطان الثدي.. العلاج الإشعاعي يزيد مخاطر المرض.. وطريقة واحدة تقي النساء من الإصابة به

تطورات الحالة الصحية لنجل محمود عبد العزيز

ضبط 5 أطفال كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغردقة

في عيد ميلاد سليمان عيد.. ادعى ملكيته لقصائد صلاح عبدالله وحصوله على مؤهلين دراسيين

سائح سعودي يفضح إعلام أردوغان في قضية خاشقجي: وضعوني ضمن الـ15 متهما

استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور

تعرف على الأسعار الحقيقية للطماطم في سوق الجملة..فيديو

مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجار بجزيرة القرم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

فيديو

هشام الجخ يحيي حفلا شعريا بجامعة سوهاج.. فيديو وصور
السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو
إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو
منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟