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أخبار العالم

وزيرة العمل الكويتية: إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع مصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت وزير الشئون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، اليوم، الأربعاء، إن خطوات الربط الإلكتروني مع وزارة القوى العاملة المصرية في مراحلها النهائية، مشيرة إلى أنه سيتم إنجاز مشروع الربط في القريب العاجل؛ للقضاء على سماسرة الإقامات.

وأضافت "الصبيح"، على هامش افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، والتي تعقد في الكويت على مدى يومين، أنها ستناقش منظومة الربط الإلكتروني مع وزير القوى العاملة محمد سعفان في لقاء بينهما اليوم، مرجحة أن يسفر اللقاء عن إطلاق المنظومة بين الوزارتين.

وشددت الوزيرة الكويتية على أن الهدف من الربط الإلكتروني، يتمثل في القضاء على سماسرة الإقامات، والكشف عن الشركات الوهمية والمتاجرة بالعمالة، والتأكد من صحة المؤهلات الدراسية والعلمية، وأنها صادرة عن مؤسسات معتمدة وغير مزورة، بالإضافة إلى المساعدة على توفير فرص عمل حقيقية وفقا لحاجة السوق الكويتية الفعلية، والإلمام بالقوانين المنظمة للعمل والعمال.

وكان الوزير محمد سعفان صرح بأنه سيبحث مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، تطورات تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، والتي قطعا فيها شوطا كبيرا، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الكبير والمثمر بين الوزارتين، لما فيه مصلحة البلدين.

وأوضح سعفان أن منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل الكويتية.

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