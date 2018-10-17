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رياضة

محمد صلاح يتحدث عن تأثير إنجازات المصريين بالدوري الإنجليزي على أحلام أطفال مصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري، عن سعادته بما يقدمه في الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع باقي المحترفين المصريين، مؤكدا أن تلك الإنجازات تجعل أطفال مصر يحلمون أحلاما أكبر.

وقال صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، مشددا على أنه دائما ما كان يتابعه في صغره.

وأضاف: "هناك 8 محترفين مصريين بالدوري الإنجليزي، لذلك فإن الأمر أصبح أسهل بالنسبة للأطفال في مصر لكي يحلموا أحلاما أكبر".

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