طلاب سعوديون يعبرون عن حبهم لبلادهم بطريقة غريبة بعد اختفاء خاشقجي.. صور

أكد طلاب سعوديون بإحدى مدارس منطقة أبها، مؤازرتهم لبلادهم بعد أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، واتهام الرياض بالضلوع في قتله، بتشكيل عبارة "كلنا السعودية" بأجسادهم، وهي الصورة التي لاقت رواجا على "تويتر" وتفاعل معها عدد كبير من رواده.



وشهدت الساحة العربية تضامنا كبيرا مع المملكة العربية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شاركت عدد من الدول العربية حملة الهجوم التي تم شنها ضد أعداء الأشقاء السعوديين، معلنين ثقتهم الكاملة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.



وشن الشعب السعودي حملة دعم وتضامن مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث دشن رواد "تويتر" عددا من الهاشتاجات المنددة بمواقف بعض الدول ضد بلادهم.