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رياضة

الأهلي يعاين منشآت القرية الأولمبية بأبيدجان استعدادا لبطولة إفريقيا لليد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قام هاني النجدي، مدير الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بجولة تفقدية في منشآت القرية الأولمبية بالعاصمة الإيفوارية إبيدجان؛ تمهيدا لمشاركة الفريق في منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار خلال الأيام المقبلة.

ووصل النجدي إلى أبيدجان أمس الثلاثاء وكان في استقباله مندوب من السفارة المصرية والذي حرص على مرافقته خلال تفقده للصالة المغطاة التي تستضيف البطولة وملاعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقلات؛ تمهيدا لوصول البعثة وضمان توفير أكبر قدر من الراحة لها.

وجدد مدير الفريق الشكر إلى السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر بكوت ديفوار للجهود الكبيرة التي يقوم بها؛ من أجل تسهيل مهمة الفريق خلال البطولة وتعاونه الإيجابي مع البعثة على مدار الفترة الماضية.

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