بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

سقطة عفوية وقعت فيها ملكة جمال لبنان سلوى عكر بعد أن التقطت صورة في رحلتها إلى الفلبين مع ملكة جمال إسرائيل ترفع الاثنتان فيها علامة النصر، وبعد انتشار هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت النتيجة سحب اللقب من سلوى عكر، وبذلك لن تتمكن من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الأرض.





ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام لبنانية، فقد صدر بيان عن المؤسسة التي تشرف على مسابقة ملكة جمال الأرض، أعلنت فيه رفضها لتلك السقطة وسحب اللقب من سلوى، قائلين: "لا نؤيد التطبيع من قريب أو من بعيد".



