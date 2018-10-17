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مرأة

بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:27 م
سلوى عكر
سلوى عكر
رشا عوني
سقطة عفوية وقعت فيها ملكة جمال لبنان سلوى عكر بعد أن التقطت صورة في رحلتها إلى الفلبين مع ملكة جمال إسرائيل ترفع الاثنتان فيها علامة النصر، وبعد انتشار هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت النتيجة سحب اللقب من سلوى عكر، وبذلك لن تتمكن من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الأرض.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام لبنانية، فقد صدر بيان عن المؤسسة التي تشرف على مسابقة ملكة جمال الأرض، أعلنت فيه رفضها لتلك السقطة وسحب اللقب من سلوى، قائلين: "لا نؤيد التطبيع من قريب أو من بعيد". 

وقالت سوسن السيد، صاحبة مؤسسة السوسن المشرفة على مسابقة ملكة جمال الأرض، إنها حذرت المتسابقات دومًا من التواجد مع الإسرائيليات حتى لا يقعن في تلك الأخطاء، ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام فإنه سيتم إتخاذ إجراء ضد سلوى عكر بعد تلك الصورة.
بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth
بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

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