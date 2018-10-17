هيبتا أول فيلم مصري مدبلج بالإيطالية.. فيديو

أعلنت شركة «ilnerodistribution» الإيطالية رسميًا، ببدء عرض فيلم «هيبتا - المحاضرة الأخيرة» المصري، مدبلجًا بالايطالية، في دور العرض الإيطالية، خلال أيام.



ويعتبر «هيبتا - المحاضرة الأخيرة» هو أول فيلم مصري يصل للعالمية من هذا المنفذ، ويعتبر هو أول فيلم مصري يتم دبلجته للإيطالية ويتم عرضه في دور العرض بإيطاليا.



يٌذكر أن فيلم «هيبتا - المحاضرة الأخيرة» للمخرج هادي الباجوري، قد حصد 11 جائزة، منها 6 جوائز حصل عليهم في ختام فعاليات الدورة الـ 65 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، و4 من مجلة ديرجيست، وجائزة الجمهور في مهرجان مشاهد عربية للسينما العربية المعاصرة بواشنطن.



كما حقق الفيلم أيضًا أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية كفيلم رومانسي بـ27 مليون جنيه، وشارك في 5 مهرجانات سينمائية هي مهرجان مالمو السينمائي الدولي، مهرجان الكاميرا العربية روتردام، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي وأسبوع السينما العربية بنيويورك.



الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، جميلة عوض، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، هاني عادل، أحمد بدير، سلوى محمد علي، كندة علوش، أنوشكا، محمد فرَّاج، نيللي كريم، شيرين رضا، وهو من إنتاج "The Producers" للمنتج هانى أسامة، "فيلم كلينك" للمنتج محمد حفظى "i Productions" للمنتج أمجد صبرى، وقام بكتابة السيناريو وائل حمدي.