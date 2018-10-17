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محافظات

استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
في استجابة سريعة وفورية من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لما نشر بموقع "صدى البلد" تحت عنوان "أهالي منيا القمح: مقلب الفدان حوّل حياتنا إلى جحيم"، أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة بسرعة بحث الشكاوى والعمل على حلها فورا من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم العطار، المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية، إن اللواء مصطفى سعيد عبية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، يقوم بتنفيذ خطة الإخلاء الموضوعة لمقلب الفدان من القمامة ليلا ونهارا، كما تقوم رئاسة مركز منيا القمح بتفريغ مقلب الفدان من القمامة المتراكمة والدفع بعدد من السيارات النقل واللوادر الخاصة بالحملة الميكانيكية بالمركز من أجل العمل على تفريغ المقلب.

فيما يباشر كل من رجب قنديل، نائب رئيس مركز منيا القمح ومساعد رئيس المركز والسكرتير العام، أعمال الإخلاء لحظة بلحظة تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

واختتمت "العطار" حديثها مؤكدة أن رئاسة مركز ومدينة منيا القمح تمكنت من رفع وإزالة ما يقرب من 150 طن قمامة من مقلب الفدان ونقله إلى المقلب العمومي بالغار.

جاء ذلك على خلفية ما نشر بموقع "صدى البلد" تحت عنوان "أهالي منيا القمح: مقلب الفدان حول حياتنا إلى جحيم"، حيث استغاث أهالي منيا القمح من أجل توصيل شكواهم ونقلها إلى المسئولين، وتحديدا الدكتور محافظ الشرقية الحالي، خاصة بعدما اشتهر بتلقي الشكاوى وحلها فورا في إطار الإمكانيات المتاحة.
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور

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