ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: بعض المصريين ليس لديهم ثقافة التعامل مع البورصة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:40 ص
اللواء حسن السيد
اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
القسم السياسي
قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعض المصريين ليس لديهم ثقافة التعامل مع البورصة اعتقادا منهم أنها حرام، موضحا أن هذا الاعتقاد خاطئ لاستفادة الآخرين من هذه الأموال، كما أنها تزيد من ارتفاع الأسهم المصرية وبالتالي تحسين وتدعيم الاقتصاد المصري.

وأشار "السيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أنه من المهم وجود آلية وبرنامج من خلاله يتم التواصل مع المصريين بالخارج وتعريفهم بشئون البورصة وكيفية التعامل معها والاستثمار فيها وذلك من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر الإنترنت.

كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأهمية التأمين علي أموال المستثمرين وذلك لضمان ثقتهم والعمل على تزويد الأسهم والاستثمارات، وذلك لأن الاقتصاد المصري في حاجة إلى هذا التدعيم لتحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين.

كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد التقت محمد فريد رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل إشراك المصريين بالخارج فى أنشطة البورصة المصرية.

ترشيحاتنا

وصفة سحرية للتخلص من تساقط الشعر

حكايات مجهولة في حياة نجوم الضحك الجدد مع منى الشاذلي

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

حماقي يستعد لحفل الجامعة الكندية CIC

موجز الأخبار: قمة السيسي وبوتين.. وسعد لمجرد يحاول الانتحار داخل سجن فرنسى

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

الحكومة السودانية تعتزم استئناف المفاوضات مع المعارضة

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟ علي جمعة يجيب

محافظ القاهرة: خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين حول مبادرة فيروس سي

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

نور بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير.. صور

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

فيديو

مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها
علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟