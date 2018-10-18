برلماني: بعض المصريين ليس لديهم ثقافة التعامل مع البورصة

قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعض المصريين ليس لديهم ثقافة التعامل مع البورصة اعتقادا منهم أنها حرام، موضحا أن هذا الاعتقاد خاطئ لاستفادة الآخرين من هذه الأموال، كما أنها تزيد من ارتفاع الأسهم المصرية وبالتالي تحسين وتدعيم الاقتصاد المصري.





وأشار "السيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أنه من المهم وجود آلية وبرنامج من خلاله يتم التواصل مع المصريين بالخارج وتعريفهم بشئون البورصة وكيفية التعامل معها والاستثمار فيها وذلك من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر الإنترنت.





كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأهمية التأمين علي أموال المستثمرين وذلك لضمان ثقتهم والعمل على تزويد الأسهم والاستثمارات، وذلك لأن الاقتصاد المصري في حاجة إلى هذا التدعيم لتحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين.



