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حوادث

سقوط أبو سمرة متلبسا بـ 23 تذكرة هيروين وسلاح ناري في سمنود

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:35 م
أبو سمرة
أبو سمرة
أحمد على
نجحت المباحث الجنائية بالغربية اليوم، الأربعاء، في إلقاء القبض على "أبو سمرة"، عاطل، مسجل خطر، وبحوزته سلاح ناري وكميات من الهيروين قبل توزيعه على عملائه بمركز سمنود.

وبحسب بيان، تلقى مدير أمن الغربية إخطارا يتمكن فرع البحث بالمحلة وسمنود بالتنسيق مع وحدة مباحث سمنود من ضبط المدعو محمد مصطفى، وشهرته "أبو سمرة"، عاطل، مقيم ببندر سمنود، مسجل شقي خطر تحت رقم١٢٥٥_ا فرض سيطرة، وبحوزته 53 تذكرة هيروين وسلاح ناري، وجرى التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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