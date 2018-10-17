طرح أغنية على مسئولية قلبى للمطرب الصاعد محمود يوسف .. اليوم

طرحت شركة "مزيكا" اليوم، الأغنية السينجل الجديدة "على مسئولية قلبى" للمطرب الصاعد محمود يوسف، عبر قناتها على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الالكترونية.



الأغنية من كلمات أيمن عز ومن ألحان مدين ومن توزيع عمرو عبد الفتاح.



يذكر أن المطرب محمود يوسف تعاقد مع شركة "مزيكا" على تقديم مجموعة من الأغنيات الجديدة، وتراهن الشركة على أن يحقق الكثير من النجاحات خلال الفترة القادمة.

