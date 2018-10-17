بعد انتهاء أزمة القس برونسون.. الكوارث تحيط بالاقتصاد التركي بسبب أردوغان.. فورين بوليسي: واشنطن لن ترفع العقوبات ضد أنقرة.. الأزمة الاقتصادية في طريقها للأسوأ.. والبطالة تحقق أرقاما قياسية

اقتصاد تركيا يعاني رغم انتهاء أزمة القس الأمريكي

أردوغان يرفض إطلاق السجناء الأمريكيين الآخرين في تركيا

البطالة في تركيا تحقق أرقاما قياسية في شهر يوليو



أردوغان يحاصر الاقتصاد التركي

الإفراج عن برونسون فوز لـ ترامب



إلغاء العقوبات لن يحل أزمة تركيا

"إنه أكثر سجين كلف تركيا أمولا!"، تلك هي الكلمات التي رددها أحد الصحفيين وسط حشد على بُعد خطوات من محكمة في أزمير؛ تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، فبداخل المحكمة، كان يُحكم على القس الأمريكي أندرو برونسون بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ومع ذلك، فإن الحكم كان يعني الحرية: برونسون، الذي كان محتجزًا لمدة عامين في إزمير، قد دفع إدارة ترامب لضرب تركيا بعقوبات اقتصادية، عاد الآن إلى وطنه وانتهت الأزمة بين واشنطن وأنقرة.عاش القس برونسون في تركيا لمدة تقرب من 25 سنة مع زوجته نورين كراعٍ إنجيلي في كنيسة القيامة البروتستانتية الصغيرة، إلا أن حياته تحولت بشكل جذري بعد أن واجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، حينها اتهمه نظام أردوغان بالتجسس لصالح منظمتين هما حزب العمال الكردستاني وشبكة المعارض التركي فتح الله جولن، الذي تعتقد أنقرة أنه وراء محاولة الإطاحة.ابتداءً من أول محاكمة لبرونسون، في أبريل، بدأ ترامب وإدارته في مطالبة تركيا بالإفراج الفوري عن القس، وبدأت بوادر أزمة دبلوماسية تلوح بين البلدين، خاصة أن أنقرة ظلت ترفض الإفراج عنه، ولكن وبعد صدور حكم قضائي هذا الصيف، بتغيير حكم برونسون إلى الإقامة الجبرية وعدم إطلاق سراحه، اشتعلت الأزمة وبلغت ذروتها بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على تركيا.ضاعفت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على واردات الحديد والألومنيوم المستورد من تركيا وجمدت أصول وزيري الداخلية والعدل التركيين، هذا الأمر أدخل الليرة التركية في صراع مرير مع الدولار، حيث انخفضت قيمتها إلى أن وصلت 5.11 مقابل للدولار، وبلغ التضخم 24.5٪. وحاول أردوغان مهاجمة الولايات المتحدة حيث قدم بعض الأتراك عرضا لحرق الدولارات، ومقاطعة مطاعم ماكدونالدز، ومنتجات آبل.وتحت عنوان "أردوغان يحاصر الاقتصاد التركي رغم إطلاق سراح القس الأمريكي"، أفردت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرًا مطولًا أمس، الثلاثاء، سلطت فيه الضوء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا، مرجحة أنها لن تتعافى لمجرد أنها أفرجت عن القس الأمريكي برونسون أو حتى إذا تم رفع العقوبات الأمريكية.وقالت المجلة إنه مع تدهور ​​الاقتصاد، انتشرت شائعات بأن تركيا ستستسلم وتطلق سراح القس بعد محاكمة من المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر. على الرغم من أن الحكم النهائي كان متوقعًا، إلا أن المحاكمة كانت مثيرة للدهشة، فقد كان برونسون يقف وحده أمام القضاة، قال فقط بضع كلمات: 'أنا رجل بريء، أحب يسوع، أحب تركيا"، وأثناء المحاكمة، تراجع العديد من الشهود فجأة عن شهادتهم ضد برونسون، وانتهت الجلسة في غضون بضع ساعات، قبل أن يتم إغلاق البورصة التركية لهذا اليوم.وأضافت المجلة الأمريكية أنه من المؤكد أن الإفراج عن برونسون يعد فوزا واضحًا لترامب، لكن النتيجة مختلفة بالنسبة لتركيا، فبعد صدور الحكم، وصف أردوغان النظام القضائي التركي، بالتغريد باللغة التركية: "عزيزي دونالد ترامب، كما أشرت دوما لقد وصل القضاء التركي إلى قراره بشكل مستقل، آمل أن تستمر الولايات المتحدة وتركيا في تعاونهما كحلفاء كما هم وأن يواجهان الجماعات الإرهابية معًا"، وكان تصريحه هذا متناقضًا إلى حد ما مع وعده السابق بمنع برونسون من الحصول على حريته.وأوضحت "فورين بوليسي" أنه من غير المحتمل أن تتعافى تركيا قريبًا من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. فحتى الآن، لم تُظهر الولايات المتحدة أي علامة تدل على أنها سترفع عقوباتها عن أنقرة، بل استنكرت سجن الأمريكيين الآخرين في تركيا، بما في ذلك سركان جولج، العالم في وكالة ناسا، بالإضافة إلى احتجاز اثنين من الموظفين الأتراك من البعثات الدبلوماسية الأمريكية، وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يجب إطلاق سراح أمريكيين آخرين محتجزين في تركيا، لذا فإن القصة لا تنتهي عند برونسون.وعلاوة على ذلك، حتى لو تراجعت الولايات المتحدة عن العقوبات، فقد لا يساعد ذلك في شيء نظرً لأن مشاكل تركيا الاقتصادية هيكلية ولسنوات عديدة، كان النمو الاقتصادي عن طريق بناء البنية التحتية.وقالت المجلة الأمريكية إن التضخم المرتفع والأسعار الفائدة العالية في تركيا لن تختفي بمجرد إلغاء العقوبات، فمؤخرًا أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال شهر يوليو الماضي وصل إلى 88 ألف شخص، في حين ذكرت تقارير أخرى أن نسبة البطالة الحقيقية في تركيا تصل إلى حوالي 7 ملايين عاطل، وهو ما يعكس زيادة بواقع 210 آلاف شخص فى أعداد العاطلين عن العمل الصادرة العام الماضى، وقدرت بـ6 ملايين و100 ألف عاطل.وخلال العام الأخير، سجل عدد العاطلين عن العمل وفقا لمعهد الأبحاث التابع لاتحاد نقابات العمال الثوريين زيادة بلغت 210 آلاف شخص، بينما بلغت هذه النسبة فى تقرير هيئة الإحصاء التركية 88 ألف شخص.ولم تنعكس تأثيرات الأداء السيئ للاقتصاد بعد على إحصاءات هيئة الإحصاء، حيث استند التقرير إلى بيانات هيئة التوظيف التركية، في حين بلغت البطالة فى صفوف النساء بلغت 14.3%، وبلغت معدلات البطالة فى أوساط الشابات 25.6%.وخلصت المجلة الأمريكية بالقول إلى أنه ومع ذلك، لو لم يتم إطلاق سراح برونسون، لكانت الأمور أسوأ بكثير بالنسبة لتركيا، مؤكدةً أن ترامب كان على استعداد لاستدعاء موظفي السفارة الأمريكية من تركيا.