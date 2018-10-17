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أصل الحكاية

حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:40 م
مــيـــــــــــس رضــــــا
تعود أصل تسمية القبة لحي الحدائق الذى يعود إلى قبة يشبك الدودار أهم مماليك الظاهر جقمق .

وكانت منطقة حدائق القبة سكن لطبقة الباشاوات وأثرياء المصريين والأجانب ورجال الحكم، وعرف عنها كثافة الأشجار والحدائق المحيطة بالقصور الكبيرة.
حى القبة..هنا كان
أما “شارع مصر والسودان” فكان اسمه القديم “شارع ملك مصر والسودان”، حيث كان يسكن في نهايته الملك فاروق الأول وتغير بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 م .

حى القبة..هنا كان
وكان يشبك الدوادار مجهول الأصل وكان مملوكا لدى السلطان الظاهر جقمق، وتولى عدة مناصب في عهده؛ وكذلك في عهد السلطان الأشرف إينال وفي أثناء حكم السلطان خشقدم، عين كاشفا للصعيد.
حى القبة..هنا كان
وفي عهد السلطان قايتباي عين في منصب دوادار كبير أو المستشار ؛ ويكون الأمير يشبك بشغله ذلك المنصب الرفيع قد قفز عدة مراتب في السلم الوظيفي المملوكي ثم عين بعد ذلك وزيرا، وأصبح مسئولا عن الشئون المالية وقاد هذه الأمور بحكمة وخبرة.
وكان الأمير يشبك مختصا بالتصرف مع أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على أراضي الدولة المملوكية. وقد نجح في إخماد الاضطرابات الداخلية و مات عام 885هـ / 1480م في حادث اغتيال

وبجانب القبة مسجد ملحق بها وهو مسجد مصطفي فاضل باشا شقيق الخديوي إسماعيل وقد بنى المسجد سنة 1861 م ، وسمى المسجد باسم مسجد الأنصاري نظرا لوجود ضريح بالزاوية الشمالية الغربية بصحن المسجد و مدفون به الشيخ عرفات الأنصاري و الشيخ بدر الدين محمد بن جمعه الحنفي الفيومي

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حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

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