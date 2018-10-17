حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

تعود أصل تسمية القبة لحي الحدائق الذى يعود إلى قبة يشبك الدودار أهم مماليك الظاهر جقمق .
وكانت منطقة حدائق القبة سكن لطبقة الباشاوات وأثرياء المصريين والأجانب ورجال الحكم، وعرف عنها كثافة الأشجار والحدائق المحيطة بالقصور الكبيرة.
وكانت منطقة حدائق القبة سكن لطبقة الباشاوات وأثرياء المصريين والأجانب ورجال الحكم، وعرف عنها كثافة الأشجار والحدائق المحيطة بالقصور الكبيرة.
وكان الأمير يشبك مختصا بالتصرف مع أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على أراضي الدولة المملوكية. وقد نجح في إخماد الاضطرابات الداخلية و مات عام 885هـ / 1480م في حادث اغتيال
وبجانب القبة مسجد ملحق بها وهو مسجد مصطفي فاضل باشا شقيق
الخديوي إسماعيل وقد بنى المسجد سنة 1861 م ، وسمى المسجد باسم مسجد الأنصاري نظرا
لوجود ضريح بالزاوية الشمالية الغربية بصحن المسجد و مدفون به الشيخ عرفات
الأنصاري و الشيخ بدر الدين محمد بن جمعه الحنفي الفيومي