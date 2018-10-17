الطيران اليوم.. بعثتا المنتخب الأول والأوليمبي تصلان مطار القاهرة.. مستشفى مصر للطيران يعقد ندوة تثقيفية للعاملين عن صحة المرأة.. المصرية للمطارات تتسلم في أبيدجان جائزة السلامة الأفريقية

منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند

بعثة المنتخب الأوليمبي تصل القاهرة قادمة من دبي

ندوة تثقيفية للعاملين بمصر للطيران عن صحة المرأة

المصرية للمطارات تتسلم في أبيدجان جائزة مطار الأقصر الأفريقية

ينشر موقع "صدى البلد" لمتابعي قطاع الطيران، الحركة اليومية التي يشهدها على مستوى مطار القاهرة والمطارات المصرية والقطاعات التابعة له، حيث شهد المطار صباح اليوم، الأربعاء، وصول بعثة منتخب مصر، عائدة إلى أرض الوطن من مملكة إى سواتينى، عقب انتهاء مباراة الفريق فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبل الكاميرون 2019.وتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبله فريق من العلاقات العامة من الشركة الوطنية مصر للطيران، على متن رحلة خاصة قادمة من سوازيلاند خصصتها الشركة الوطنية للبعثة.وكان منتخب مصر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره سوازيلاند بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جرت بينهما عصر أمس، الثلاثاء، على استاد ساموفو فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، ليقترب الفراعنة قدما من التواجد فى أمم أفريقيا 2019 بعدما ارتفع رصيد المنتخب إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند نقطة وحيدة.ووصلت بعثة المنتخب الأوليمبي أيضا إلى المطار، عائدة من مدينة دبي الإماراتية، بعد أن أدى المنتخب مباراتين وديتين مع نظيره الإماراتي، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، وفاز منتخبنا خلال الثانية بهدف أحرزه طاهر محمد.وأُنهيت إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، حيث استقبلها فريق من العلاقات العامة من الشركة الوطنية مصر للطيران.وقال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، إنه منح اللاعبين راحة؛ بعد أن قضوا فترة المعسكر بمقر الإقامة، بخلاف التدريبات اليومية، وأداء المباراتين، مشيرًا إلى أن اللعب مع المنتخب الإماراتي كان فرصة كبيرة أمام الجهاز الفني للدفع بالعناصر التي تنضم لأول مرة لمعسكر المنتخب.ويعقد مستشفى مصر للطيران اليوم، الأربعاء، ندوة تثقيفية للعاملين بالشركة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة لها والعاملين بحقل الطيران المدني تحت عنوان "صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم".ويحاضر في الندوة، المقرر انعقادها بمبنى مصر للطيران، كل من الدكتور محمد خلف، أستاذ جراحة الأورام بجامعة عين شمس، والدكتور جمال عميرة، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتور أحمد فهيم، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى مصر للطيران، والدكتور فريدي صفوت، استشاري الأشعة التشخيصية بمستشفى مصر للطيران.وتسلم الطيار طارق فوزى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، نيابة عن الطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، جائزة المركز الأول لمطار الأقصر في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2018.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى للجمعية العامة للمجلس الدولى للمطارات (ACI)، والذي عُقد في أكتوبر الحالى بمدينة أبيدجان في ساحل العاج، بحضور 51 دولة تمثل أكثر من 270 مطارًا دوليًا بالقارة.من جانبه، أعلن علي تونسي، سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات (ACI)، أن فوز مطار الأقصر بهذا المركز جاء بعد عدة عمليات تقييمية مكثفة لعدد من المدخلات الواردة من هذه الفئة لمطارات أفريقيا، حيث تم تصنيف البنية التحتية وعمليات الحركة الجوية بالمطار، بالإضافة إلى إجراءات السلامة الجوية بأنها الأفضل بين مطارات أفريقيا.جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سوف تستضيف مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات (ACI) في مارس 2019 بمدينة الأقصر تحت رعاية وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، بحضور ما يقرب من 400 عضو من مطارات أفريقيا والمطارات العالمية، بالإضافة إلى مشاركة خبراء الصناعة في مجال تطوير المطارات، ويعتبر مجلس (ACI) من أهم المحافل الدولية بالنسبة للمطارات، حيث إن مصر عضو رئيسى وفاعل بمنظمة المجلس منذ نشأتها، كما يضم أكبر عدد من ممثلى المطارات وشركاء الطيران على مستوى العالم لتبادل الخبرات وأحدث التفنيات التكنولوجية في مجال صناعة النقل الجوى.ويعد اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث المهم تأكيدًا على أهمية مكانتها ودورها الريادى فى القارة السمراء وحفاظًا على تواجد اسم مصر عالميًا، فضلًا عن انتعاش الحركة السياحية والجوية الوافدة من و إلى مصر نظرًا لانعقاد المجلس فى محافظة الأقصر التى تزخر بالكثير من المعالم الأثرية والتاريخية العظيمة.