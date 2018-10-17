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محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع تطبيق النظام الجديد بمدرسة ناصر التجريبية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
همت الحسينى
زار علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، مدرسة ناصر التجريبية للغات، وذلك لمتابعة سير الدراسة بها بعد تطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث استمع لشرح عدد من الدروس.

وقال عبد الرؤوف إن تطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتمد بشكل كبير على اكتساب الطلاب المهارات واكتشاف ميوله والتخلص من الطرق التقليدية فى الشرح والاعتماد على التكنولوجيا وتقييم الطالب بطرق مختلفة واستخدام وسائل تدريس فعالة والأهم فى ذلك التخلص من الفجوة بين المدرس والتلميذ وإعادة المدارس جاذبة للطلاب.

وأكد أن النظام الجديد فى التعليم يؤثر على سلوكيات التلاميذ من خلال المهارات التى يتلقونها منذ المراحل الأولى ومخاطبته لمستويات العليا فى التفكير والبحث واستنباط التلميذ للمعلومات ممايكسبة العديد من المعارف التى تزيد مهاراته.

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